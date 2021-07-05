أوكرانيا توافق على استخدام لقاح "جونسون اند جونسون" المضاد لكورونا

كييف- (أ ش أ):

وافقت وزارة الصحة الأوكرانية على استخدام لقاح "جونسون اند جونسون" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الإثنين أنه بذلك ينضم لقاح "جونسون اند جونسون" لعدد من اللقاحات التي اعتمدتها وزارة الصحة الأوكرانية، والتي من بينها لقاحي "فايزر" و"استرازينيكا".

وكانت وزارة الصحة الأوكرانية قد أعلنت اليوم تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية بالاضافة إلى 14 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و237 ألفا و823 شخصا، ويرفع إجمالي الوفيات إلى 52 ألفا و484 حالة.