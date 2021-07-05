Masrawy logo white

أوكرانيا توافق على استخدام لقاح "جونسون اند جونسون" المضاد لكورونا

01:40 م الإثنين 05 يوليه 2021
أوكرانيا توافق على استخدام لقاح "جونسون اند جونسون" المضاد لكورونا

لقاح جونسون اند جونسون

كييف- (أ ش أ):

وافقت وزارة الصحة الأوكرانية على استخدام لقاح "جونسون اند جونسون" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الإثنين أنه بذلك ينضم لقاح "جونسون اند جونسون" لعدد من اللقاحات التي اعتمدتها وزارة الصحة الأوكرانية، والتي من بينها لقاحي "فايزر" و"استرازينيكا".

وكانت وزارة الصحة الأوكرانية قد أعلنت اليوم تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية بالاضافة إلى 14 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و237 ألفا و823 شخصا، ويرفع إجمالي الوفيات إلى 52 ألفا و484 حالة.

هذا المحتوى من

لقاح جونسون اند جونسون فيروس كورونا وزارة الصحة الأوكرانية أوكرانيا كوفيد-19

الخبر التالى:

الدبيبة يدعو مجلس النواب الليبي إلى الاضطلاع بمسؤولياته

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
179

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

459

متعافون اليوم

282082

إجمالي الإصابات

16264

إجمالي الوفيات

214087

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بالخطوات.. كيف يستطيع مقدمو التصالح في مخالفات البناء بالقرى إنهاء الإجراءات؟ (مستند)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا