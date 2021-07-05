رئيس سانوفي فرنسا: لقاح شركتنا سيكون متاحا بحلول شهر ديسمبر المقبل

باريس- (أ ش أ):

أعلن "أوليفيه بوجيو"، رئيس شركة "سانوفي فرنسا" أن لقاح "سانوفي" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سيكون متاحا بحلول شهر ديسمبر المقبل وذلك بعد إطلاق المرحلة الثالثة من الدراسة في نهاية شهر مايو الماضي.

وقال "بوجيو" - في حوار خاص لإذاعة "فرانس إنتير" الفرنسية في نشرتها صباح اليوم الإثنين - إن الشركة تعمل على تقنية مختلفة عن "آر إن إيه" (الحمض النووي الريبوزي وهو جزء حيوي يتواجد تقريبا لدى كل الكائنات الحية والفيروسات)، والذي تستخدمه للتطعيم ضد الإنفلونزا وهي تقنية مجربة ومستخدمة منذ عدة سنوات، وإن هذه هي التكنولوجيا التي كان أداؤها الأفضل قبل عام واحد فقط، وإن هذا البروتين المُتآلف مع مادة مساعدة، يحفز جهاز المناعة ويخضعه لبروتين الفيروس ويجعل الشخص يتفاعل.

وأكد أن هذا النوع من اللقاحات سيضاف إلى اللقاحات الحالية من شركة "فايزر" و"موديرنا" و"استرازينيكا"،وأنه سيكون بلا شك ضروريا تطعيم الجميع بجرعة ثالثة للقاح.. موضحا أن هذه الأزمة تظهر أن هناك حاجة إلى قدرات ابتكارية قوية في فرنسا، ولا سيما في قطاع تصنيع اللقاح وأن في قطاع مثل علوم الحياة، توجد منافسة دولية قوية للغاية ويجب تحقيق تقدما سريعا والتكيف مع ذلك.

وأوضح أنهم بحاجة إلى قدرات إنتاج حيوي ومن المهم أيضا الحصول على ذلك في المستقبل، حيث كشفت هذه الأزمة عن نقاط الضعف.. مشيرا إلى أنه يتطلب مليارات الجرعات لتطعيم سكان العالم، لذلك ستساعد الجرعات الإضافية من "سانوفي" على ذلك.

وأفاد بأنه في ضوء انتشار المتغير الهندي (دلتا)، فإن جرعة ثالثة ستكون مفيدة في إعادة تقوية جهاز المناعة خاصة عند الأشخاص المعرضين للخطر، كما أن الجميع سيحتاجون جرعة ثالثة أيضا وأن الجميع في سباق مع الفيروس، ولذلك يجب أخذ اللقاح لمواكبة السباق مع هذا المتحور لأن الجميع يرغب في المحافظة على حياتهم الطبيعية، وأن نبقي الاقتصاد والمطاعم مفتوحة والحل هو التطعيم، حيث تم تلقيح 20% فقط من سكان العالم حتى الآن.

وكان وزير الصحة الفرنسي "أوليفييه فيران" قد حذر أمس الأحد من أن بلاده قد تتجه نحو موجة رابعة من كوفيد-19، وحث الفرنسيين على تلقي اللقاح، وقال إن معدل الإصابة في بلاده لم ينخفض على مدى 5 أيام، وأنه يرتفع مرة أخرى بسبب "دلتا"، والنموذج البريطاني يظهر أن "الموجة الرابعة ممكنة بدءا من نهاية يوليو الجاري".