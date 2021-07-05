بنجلادش تقرر تمديد الإغلاق لمدة أسبوع في ظل استمرار انتشار إصابات كورونا

دكا- (د ب أ):

أعلنت حكومة بنجلاديش، اليوم الاثنين، أنها بصدد تمديد قرار الإغلاق الذي تفرضه حاليا على مستوى البلاد لمدة سبعة أيام أخرى، وذلك لمواجهة الارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في إشعار رسمي، أنه: "بالنظر إلى الوضع الحالي لإصابات فيروس كورونا، فإن القيود التي تم فرضها في وقت سابق ستستمر حاليا حتى منتصف ليل الـ 14 من تموز/يوليو".

وكانت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أعلنت أمس الاحد تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة اليومية بالفيروس، بلغ 8662 حالة، و153 حالة وفاة، مما ترك المرافق الصحية تعاني بشدة من أجل التأقلم مع الوضع.

وتم إغلاق المكاتب ومراكز التسوق ووقف خدمات النقل منذ يوم الخميس الماضي، في ظل فرض الإغلاق. كما تم نشر قوات الجيش لتقييد حركة المواطنين.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 2100 شخص في دكا وحدها، لانتهاكهم قواعد الإغلاق.