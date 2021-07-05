دوقة كامبريدج تخضع للعزل بعد مخالطة شخص مصاب بكورونا

لندن- (د ب ا):

خضعت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون للعزل الذاتي اليوم الاثنين عقب أن خالطت شخصا مصابا بفيروس كورونا.

ولم يكشف قصر كنسينجتون متى وأين خالطت الدوقة الحالة المصابة، ولكنه أشار فقط إلى الواقعة حدثت " الأسبوع الماضي" مما يعني أنه يمكن أن يكون حدث أثناء حضور كيت لفعاليات مباراة تنس في ويمبلدون الجمعة الماضية أو خلال حضورها لمباراة انجلترا وألمانيا في استاد ويمبلي مساء الثلاثاء الماضي في بطولة أمم أوروبا التي انتهت بفوز تاريخي للمنتخب الإنجليزي بهدفين نظيفين.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أنه يعتقد أن كيت حصلت على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا.

وجاء في بيان " الاسبوع الماضي خالطت دوقة كامبريدج بشخص، ثبت لاحقا إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف البيان " الدوقة لا تعاني من أي أعراض، ولكنها تتبع قواعد الحكومة المتعارف عليها، وتخضع للعزل الذاتي في منزلها".