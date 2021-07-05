آبي أحمد يزعم: سد النهضة سيقلل من مخاوف مصر والسودان

وكالات:

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن سد النهضة سيقلل من مخاوف مصر والسودان مشيرًا إلى أن إثيوبيا ستعمل على معالجة أي مشاكل في المياه مع القاهرة والخرطوم.

وتابع، ذلك خلال كلمة له أمام جلسة للبرلمان الإثيوبي،: " نعمل على زيادة هطول الأمطار بغرس مليارات من الأشجار وتقليل إهدار المياه".

وأضاف: "هدفنا من بناء سد النهضة هو تلبية احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية".

في يأتي ذلك بعد تصريحات السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو خلال مؤتمر صحفي أمس بأن بلاده لا تنوي إلحاق الأذى بمصر والسودان باستخدام سد النهضة.

وقال أميرو إن إثيوبيا لم تخف عن السودان أي شيء متعلق بسد النهضة مضيفًا: يمكن القول إن سد النهضة سد سوداني يقام في إثيوبيا، زاعمًا أن مصر والسودان تطالبان إثيوبيا بما لا يمكن تلبيته ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ربط قضية سد النهضة بقضية مياه النيل التي تشترك فيها دول أخرى.

من جانبه، شدد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الاثنين، على أن مفاوضات سد النهضة، مخصصة لتعبئة وتشغيل السد فقط، معربا عن رفض بلاده القطعي لمناقشة حصص المياه.

وقال الوزير عباس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم قبيل مغادرته إلى نيويورك للالتحاق بوفد السودان للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة بشأن سد النهضة، إن "السودان يرفض الدخول في أي محادثات حول سد النهضة ما لم تتغير منهجية المفاوضات وتخصيصها لمناقشة الملء والتشغيل فقط وليس حصص المياه".

ودعا وزير الري السوداني فرنسا إلى الضغط على إثيوبيا من أجل منع ملء السد من جانب واحد.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي توجهت مساء الأحد إلى نيويورك حيث ستلتقي عددا من نظرائها وسفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن، لتوضيح موقف السودان من أزمة سد النهضة وتنسيق الجهود والمواقف.

وكانت رئاسة مجلس الأمن الدولي أعلنت عن عقد جلسة الخميس المقبل في الثامن من يوليو بشأن سد النهضة بعد تلقيها طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت إثيوبيا في التوصل لاتفاق بشأن السد.