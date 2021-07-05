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وزير الري السوداني: نرفض مناقشة حصص المياه والمحادثات مخصصة لتعبئة وتشغيل السد

11:58 ص الإثنين 05 يوليه 2021
وزير الري السوداني: نرفض مناقشة حصص المياه والمحادثات مخصصة لتعبئة وتشغيل السد

الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني

وكالات:

شدد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الاثنين، على أن مفاوضات سد النهضة، مخصصة لتعبئة وتشغيل السد فقط، معربا عن رفض بلاده القطعي لمناقشة حصص المياه.

وقال الوزير عباس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم قبيل مغادرته إلى نيويورك للالتحاق بوفد السودان للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة بشأن سد النهضة، إن "السودان يرفض الدخول في أي محادثات حول سد النهضة ما لم تتغير منهجية المفاوضات وتخصيصها لمناقشة الملء والتشغيل فقط وليس حصص المياه".

ودعا وزير الري السوداني فرنسا إلى الضغط على إثيوبيا من أجل منع ملء السد من جانب واحد.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي توجهت مساء الأحد إلى نيويورك حيث ستلتقي عددا من نظرائها وسفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن، لتوضيح موقف السودان من أزمة سد النهضة وتنسيق الجهود والمواقف.

وكانت رئاسة مجلس الأمن الدولي أعلنت عن عقد جلسة الخميس المقبل في الثامن من يوليو بشأن سد النهضة بعد تلقيها طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت إثيوبيا في التوصل لاتفاق بشأن السد.

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