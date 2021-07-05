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المئات من محبي الأميرة ديانا يزورون تمثالها بقصر كنسينجتون

11:19 ص الإثنين 05 يوليه 2021
المئات من محبي الأميرة ديانا يزورون تمثالها بقصر كنسينجتون

الأميرة ديانا

لندن- (أ ش أ):

توافد المئات على قصر كنسينجتون في غرب لندن لإلقاء نظرة على التمثال الجديد للأميرة ديانا، والدة الأمير وليام والأمير هاري.

لكن أفراد الجمهور أبدوا ردود أفعال متباينة، حيث قال البعض إنها "تبدو جميلة" بينما اعتقد البعض الآخر "أنها لا تشبهها" بالأساس، وفق صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

تم الكشف عن التمثال الذي يبلغ طوله ثمانية أقدام - والذي يظهرها مع ثلاثة أطفال متنوعين عرقيًا – بواسطة الأميرين وليام وهاري.

وبدأ أفراد من الجمهور في الوقوف في طوابير خارج البوابات لمدة ساعتين قبل أن يُسمح لهم بالدخول في الساعة 10 صباحًا لإلقاء نظرة على التمثال لأول مرة.

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الأميرة ديانا قصر كنسينجتون محبي الأميرة ديانا الأمير وليام الأمير هاري

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