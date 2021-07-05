الخارجية الروسية: توقف العمل مؤقتا بقنصلية روسيا في مزار شريف بأفغانستان

موسكو – (أ ش أ):

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن القنصلية العامة الروسية في مدينة مزار شريف بأفغانستان، ستتوقف عن العمل مؤقتا بسبب تفاقم الأوضاع في شمال أفغانستان.

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان ومدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف - في تصريح اليوم الاثنين - "لقد أوقفت العديد من القنصليات عملها مؤقتا حتى يتضح الوضع"، مشددا على "أن بلاده ستواصل مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي تقديم المساعدة لطاجيكستان لضمان أمن الحدود مع أفغانستان وفقا للخطة المحددة".

وكان أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس قد صرح في وقت سابق بأن الوضع في شمال أفغانستان بدأ بالتدهور ويثير قلقا جديا لدى المنظمة.. مشددا على ضرورة مساعدة طاجيكستان في مجال ضمان أمن حدودها الجنوبية.