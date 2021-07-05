المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: الوضع الوبائي " مقلق" بسبب تفشي سلالة دلتا



باريس- (د ب ا):

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل اتال اليوم الاثنين إن الوضع الوبائي في فرنسا مقلق، في ظل تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا " بصورة سريعة للغاية"، بحسب ما ذكرته إذاعة فرانس انتر.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اتال القول " اندلاع موجة إصابات رابعة في نهاية يوليو الجاري أمر ممكن"، مضيفا " الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتجنب فرض قيود جديدة".



وأضاف" يجب أن يحصل المواطنون على التطعيم، وإلزام العاملين في القطاع الصحي بالحصول على اللقاح " أمر يمكن فرضه بصورة كبيرة".



وأشار إلى أن الحكومة سوف تدرس خيارات لتحفيز المواطنين على الحصول على اللقاح.



وقال اتال" كل جرعة لقاح إضافية تمثل انتصارا قليلا".



ويذكر أن فرنسا حذرت مطلع هذا الشهر من أن حالات الاصابة بسلالة دلتا ربما تفسد عطلات الصيف.