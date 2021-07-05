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الأوقاف الفلسطينية تستنكر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى ومسجد النبي يونس

10:59 ص الإثنين 05 يوليه 2021
الأوقاف الفلسطينية تستنكر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى ومسجد النبي يونس

الأوقاف الفلسطينية

رام الله- (د ب أ):

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قيام مئات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيس "مسجد النبي يونس" في بلدة حلحول شمال الخليل، إضافة الى قيامهم باقتحام مقام "بير موسى" في بلدة تقوع لأداء صلوات تلمودية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب قوله إن هذه الاقتحامات تدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وأن هذه الجرائم اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم.

وأضاف أنه " لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه"، معتبرا أن "هذه الاعتداءات عنصرية واستفزازية تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية بحق المقدسات".

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا صلوات تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ووفق وكالة (وفا)، اقتحم أكثر من 1741 مستوطنا باحات المسجد الأقصى خلال شهر يونيو الماضي.

وكشفت مصادر أمنية فلسطينية عن إصابة ستة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية ومجموعات من المستوطنين المسلحين بلدة حلحول شمال الخليل.

وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية داهمت بلدة حلحول لـ"تأمين الحماية" لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس لأداء صلوات تلمودية في المسجد.

الأوقاف الفلسطينية اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى مسجد النبي يونس الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

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