إندونيسيا تقدم خدمات طبية عن بعد مجانا مع امتلاء المستشفيات

جاكرتا - (د ب أ):

قال وزير الصحة الإندونيسي اليوم الإثنين إن بلاده سوف تقدم خدمات طبية عن بعد، حيث تسعى المستشفيات في أنحاء جزيرة جاوة الرئيسية جاهدة لاحتواء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال بودي جونادي صادقين إن الحكومة تتيح 11 موقعا لتقديم الاستشارات الطبية والوصفات الطبية عن بعد للأشخاص الذين يعزلون أنفسهم في المنزل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال بودي: "المصابون بفيروس كورونا لكن نسبة الاكسجين في الدم لديهم تزيد على 19% ولا يجدون صعوبة في التنفس ولا يعانون من أمراض مصاحبة يمكنهم البقاء في المنزل بسهولة والحصول على رعاية طبية جيدة".

وفرضت الحكومة يوم السبت إغلاقا جزئيا على جزيرتي جاوة وبالي، ويسري الإغلاق حتى 20 يوليو، حيث تواجه البلاد موجة غير مسبوقة من إصابات كورونا.

وأبلغت المستشفيات في العديد من المدن عن نقص في الأكسجين، واضطرت إلى وقف استقبال المرضى مع استنفاد الطاقة الاستيعابية للأسرة.

وقال موظفون إن 33 مريضا على الأقل توفوا في مستشفى في مدينة يوجياكارتا وسط جاوة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث نفد الأكسجين في المستشفى.

وسجلت إندونيسيا أكثر من 25 ألف حالة جديدة يوميا في الأيام القليلة الماضية، ما رفع إجمالي عدد الحالات إلى ما يقرب من 3ر2 مليون حالة. وبلغ عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 60582 حالة بعد تسجيل 555 حالة وفاة جديدة أمس الأحد.

لكن الخبراء قالوا إن الأرقام الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى بكثير، نظرا لانخفاض مستويات الفحص والتعقب.