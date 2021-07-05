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مقتل شخص في اعتداء طعن بمأوى للاجئين في ألمانيا

10:57 ص الإثنين 05 يوليه 2021
مقتل شخص في اعتداء طعن بمأوى للاجئين في ألمانيا

ارشيفية

جريفن-(د ب أ):

لقي شخص 35 عاما حتفه في اعتداء طعن بمأوى للاجئين في مدينة جريفن بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.

وقال مكتب المدعي العام والشرطة صباح اليوم الاثنين أن شخصا آخر، 43 عاما، أصيب أيضا بجروح بالغة خلال الاعتداء.

وبحسب البيانات، فإن المعتدي المشتبه به أفغاني، 25 عاما، وقد فر عقب ارتكاب الجريمة، وتم العثور عليه بعد ذلك في أحد الحقول المجاورة والقبض عليه دون مقاومة.

واستخدمت الشرطة مروحية في البحث عن الجاني.

وبحسب بيانات السلطات، لم تتضح بعد خلفيات الهجوم. وقالت المدعية العامة المختصة بالقضية: "الجاني المشتبه به وصل إلى ألمانيا عام 2015، ويعيش في هذا المأوى منذ يناير عام 2018"، مُرجحة أن المتهم كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات وقت ارتكاب الجريمة.

وبحسب شهود عيان، صاح المشتبه به بعبارة "الله أكبر" قبيل ارتكاب الجريمة.

ووفقا لبيانات الشرطة، فإن القتيل ينحدر من أذربيجان. والفرد المصاب بجروح بالغة ألماني يقيم أيضا في المأوى المخصص للاجئين والمشردين.

مقتل شخص اعتداء طعن مأوى للاجئين ألمانيا

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