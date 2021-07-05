Masrawy logo white

المدعي العام في تايلاند ينتهي من مراجعته لاتفاق شراء لقاح مودرنا المضاد لكورونا

10:54 ص الإثنين 05 يوليه 2021
المدعي العام في تايلاند ينتهي من مراجعته لاتفاق شراء لقاح مودرنا المضاد لكورونا

لقاح موديرنا

بانكوك- (د ب أ):
ينتهي حاليا مكتب المدعي العام في تايلاند من مراجعته لاتفاق مقترح من جانب الحكومة لشراء جرعات من لقاح "مودرنا" المضاد لفيروس كورونا، بحسب ما أعلنته المتحدثة باسم الحكومة، ترايسوري تيساراناكول.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، أن المكتب قام بإعادة تقديم اتفاق الشراء إلى المؤسسة الحكومية للادوية، للمضي قدما في الخطوات التالية، بحسب إعلان صادر عن مكتب المدعي العام.

وكانت وزارة الصحة التايلاندية أعلنت أمس الأحد تسجيل 5916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الاصابة بالفيروس إلى 283 ألفا و 67 حالة.

كما تم تسجيل 44 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2225 حالة.

لقاح موديرنا تايلاند المدعي العام التايلاندي لقاح كورونا

الخبر التالى:

مراسلون بلا حدود تصنف أوربان عدوا لحرية الصحافة

كورونا.. لحظة بلحظة

179

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

459

متعافون اليوم

282082

إجمالي الإصابات

16264

إجمالي الوفيات

214087

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا