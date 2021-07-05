المدعي العام في تايلاند ينتهي من مراجعته لاتفاق شراء لقاح مودرنا المضاد لكورونا

بانكوك- (د ب أ):

ينتهي حاليا مكتب المدعي العام في تايلاند من مراجعته لاتفاق مقترح من جانب الحكومة لشراء جرعات من لقاح "مودرنا" المضاد لفيروس كورونا، بحسب ما أعلنته المتحدثة باسم الحكومة، ترايسوري تيساراناكول.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، أن المكتب قام بإعادة تقديم اتفاق الشراء إلى المؤسسة الحكومية للادوية، للمضي قدما في الخطوات التالية، بحسب إعلان صادر عن مكتب المدعي العام.



وكانت وزارة الصحة التايلاندية أعلنت أمس الأحد تسجيل 5916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الاصابة بالفيروس إلى 283 ألفا و 67 حالة.



كما تم تسجيل 44 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2225 حالة.