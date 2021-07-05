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الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجمات إرهابية لخلايا تابعة لداعش

10:52 ص الإثنين 05 يوليه 2021
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجمات إرهابية لخلايا تابعة لداعش

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - أرشيفية

موسكو- (د ب أ):

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط سلسلة هجمات إرهابية كان يجري التخطيط لتنفيذها في موسكو وأستراخان و قبردينو – بلقاريا، ووقفت وراءها عدة خلايا لداعش.

ونقلت قناة "آر تي عربية" عن الاستخبارات الروسية أن ستة مسلحين من داعش قتلوا واعتقل اثنان آخران.

ولفتت القناة إلى أن أحد مسلحي داعش كان يستعد لتفجير قنبلة يدوية الصنع في مكان مزدحم في موسكو، وتم اعتقاله يوم الخميس الماضي.

الأمن الفيدرالي الروسي هجمات إرهابية داعش مسلحين

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