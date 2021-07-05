ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة الفلبين العسكرية إلى 50 قتيلا

مانيلا-(أ ش أ):

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية جنوب البلاد إلى 50 قتيلا، لتكون فرق الإنقاذ أنهت بذلك عمليات البحث عن خمسة أفراد مفقودين مع استمرار عملية جمع أجزاء الطائرة المنكوبة، ​بما في ذلك الصندوق الأسود.

​ونقلت صحيفة فيل ستار الفلبينية عبر موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية إدجارد أريفالو، قوله إن الحادث أسفر عن مقتل 47 من الأفراد العسكريين على متن طائرة من طراز "سي-130 هيركوليز" وثلاثة مدنيين على الأرض عندما تحطمت على جزيرة جولو في مقاطعة سولو.

وأضاف أريفالو أن 49 جنديا وأربعة مدنيين أصيبوا، وحتى صباح الاثنين تم حصر جميع الجنود وأفراد الطاقم البالغ عددهم 96 الذين كانوا على متنها.

وتضمن بيان لوزارة الدفاع أن 92 شخصا، معظمهم من كوادر الجيش، كانوا على متن الطائرة من طراز "سي-130 هيركوليز" عندما تحطمت على جزيرة جولو في مقاطعة سولو.​