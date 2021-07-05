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جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 183 مليونا و742 ألفا و35 حالة

08:04 ص الإثنين 05 يوليه 2021
جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 183 مليونا و742 ألفا و35 حالة

فيروس كورونا

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 183 مليونا و742 ألفا و35 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و976 ألفا و335 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و717 ألفا و567 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 605 آلاف و526 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا و545 ألفا و433 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 402 ألف و5 حالات.​

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا كوفيد 19 جامعة جونز هوبكنز منظمة الصحة العالمية

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