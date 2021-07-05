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فاوتشي: وفيات كورونا بين غير المطعمين "يمكن تجنبها والوقاية منها"

12:35 ص الإثنين 05 يوليه 2021
فاوتشي: وفيات كورونا بين غير المطعمين "يمكن تجنبها والوقاية منها"

أنتوني فاوتشي

واشنطن - (د ب أ):

أعرب أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن فيروس كورونا، عن حزنه إزاء الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، وقال إنه بالإمكان "تجنبها والوقاية منها" بين الأشخاص الذين لم يتلقوا بعد اللقاح المضاد للفيروس.

وقال فاوتشي في تصريحات خلال أحد برامج شبكة (إن بي سي) : "إنه حقا لأمر محزن ومأساوي أن معظم تلك (الوفيات) يمكن تجنبها والوقاية منها" من خلال الحصول على اللقاح.

وأضاف: "نحن نتعامل مع وضع تاريخي مع هذه الجائحة، ولدينا أدوات التصدي لها".

ودعا فاوتشي إلى تنحية جميع الخلافات "وإدراك أن العدو المشترك هو الفيروس".

وفي سياق متصل، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إبلاغ أبناء الشعب الأمريكى في كلمة للأمة إن المعركة ضد كوفيد 19 ما زالت بعيدة عن الانتهاء، وسيشجع جميع الأمريكيين على تلقي اللقاحات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول في استعراض مسبق لتصريحات بايدن المقررة في وقت لاحق من اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) أن بايدن سيحتفل بالتقدم الذي حققته الولايات المتحدة في استجابتها للجائحة، والذي يتضمن انخفاضا بنسبة 90% في حالات الإصابة والوفيات منذ كانون ثان/يناير.

ودعا البيت الأبيض المئات من العمال الأساسيين وأسر العسكرييين وموظفي الإدارة لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة عيد الاستقلال في الحديقة الجنوبية، بينما يروج بايدن لحملة تطعيم حكومية ساعدت في إعطاء جرعة واحدة على الأقل لـ 67% من البالغين في الولايات المتحدة.

أنتوني فاوتشي جو بايدن فيروس كورونا لقاح كورونا

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