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مصر تعرب عن تعازيها للفلبين في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية جنوبي البلاد

12:24 ص الإثنين 05 يوليه 2021
مصر تعرب عن تعازيها للفلبين في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية جنوبي البلاد

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص التعازي لجمهورية الفلبين الصديقة جراء تحطم طائرة عسكرية في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت مصر - في بيان صحفي لوزارة الخارجية - على وقوفها حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب الفلبين الصديق في هذا المُصاب الأليم، كما تقدمت مصر بصادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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وزارة الخارجية المصرية تحطم طائرة عسكرية الفلبين

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