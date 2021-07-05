مصر تعرب عن تعازيها للفلبين في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية جنوبي البلاد
القاهرة - (أ ش أ):
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص التعازي لجمهورية الفلبين الصديقة جراء تحطم طائرة عسكرية في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأكدت مصر - في بيان صحفي لوزارة الخارجية - على وقوفها حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب الفلبين الصديق في هذا المُصاب الأليم، كما تقدمت مصر بصادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
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