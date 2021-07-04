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مالي: مقتل 4 عسكريين في هجوم قرب الحدود مع موريتانيا

11:42 م الأحد 04 يوليه 2021
مالي: مقتل 4 عسكريين في هجوم قرب الحدود مع موريتانيا

جنود جيش مالي - ارشيفية

نواكشوط - (دب ا):

أعلن جيش مالي اليوم الأحد أن أربعة من أفراده لقوا حتفهم في هجوم شنته جماعة مسلحة اليوم الأحد قرب الحدود مع موريتانيا .

وأفاد بيان للجيش نشره في موقعه الرسمي أن الهجوم استهدف بعثة إدارية للجيش كانت في طريقها إلى مدينة " ليري" القريبة من الحدود مع موريتانيا والواقعة في محافظة " تمبكتو" بإقليم أزواد شمال مالي.

وأوضح البيان أن هذا الهجوم هو الثالث ضد جيش مالي خلال الأيام العشرة الأخيرة .

ووصف البيان الهجوم بالإرهابي في إشارة لتورط جماعة نصرة الاسلام والمسلمين التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الاسلامية في منطقة الساحل .

وفي الثلاثين من حزيران /يونيو الماضي تعرضت وحدة إمداد للجيش المالي لهجوم في بلدة لابزنكا شمال البلاد قتل خلالها إرهابيان.

جيش مالي موريتانيا نواكشوط مالي

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