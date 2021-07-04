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الخارجية تؤكد حرص مصر على زيادة الانخراط في أنشطة "قدرة إقليم شمال أفريقيا"

11:16 م الأحد 04 يوليه 2021
الخارجية تؤكد حرص مصر على زيادة الانخراط في أنشطة "قدرة إقليم شمال أفريقيا"

سها جندى

القاهرة - (أ ش ا):

أكدت السفيرة سها جندي مساعدة وزير الخارجية مديرة إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، حرص مصر على زيادة الانخراط في أنشطة "قدرة إقليم شمال أفريقيا" التابعة للقوة الأفريقية الجاهزة.

جاء ذلك خلال استقبال مساعد وزير الخارجية، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية، لوفد من الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال أفريقيا التابعة للقوة الأفريقية الجاهزة برئاسة نائب عنصر التخطيط بالقدرة العميد الركن محمد غومه الشيباني، والذي يزور مصر خلال الفترة من 3 إلى 6 يوليو الجاري.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتعزيز ودعم السلم والأمن في القارة الأفريقية.

كما أعربت السفيرة سها جندي -خلال اللقاء- عن استعداد الجانب المصري المشاركة في كافة الأنشطة التي تنفذها القدرة في إطار الجهود المبذولة للوصول إلى التفعيل الكلي لمكوناتها، باعتبارها أحد الألوية الإقليمية المكونة للقوة الأفريقية الجاهزة.

ومن جانبه، أشاد العميد الشيباني بالجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لتفعيل مكونات القدرة ومشاركتها الفاعلة في كافة الاجتماعات وورش العمل المختلفة.

كما زار وفد الأمانة التنفيذية مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، حيث التقى مع السفير أحمد عبد اللطيف مدير المركز.

وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال تنظيم الدورات التدريبية لبناء قدرات كوادر ومكونات قدرة إقليم شمال أفريقيا، وذلك في إطار المكانة والخبرة التي يتمتع بهما المركز باعتباره مركز التميز المعتمد من قبل الاتحاد الأفريقي في مجالات حفظ وبناء السلام.

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