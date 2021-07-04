رئيس وزراء لوكسمبورج المصاب بكورونا يتوجه للمستشفى للعلاج

برلين - (د ب أ):

قالت حكومة لوكسمبورج اليوم الأحد إن رئيس الوزراء كزافييه بيتيل توجه إلى المستشفى للخضوع لفحوصات بعد أسبوع من اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

وقال بيان الحكومة المقتضب إن من المتوقع "كإجراء احترازي" أن يظل بيتيل / 48 عاما/ في المستشفى لمدة 24 ساعة للمراقبة، مضيفا أنه سيكون هناك "المزيد من الاختبارات والفحوصات".

وجاءت نتيجة اختباره إيجابية بالفيروس الأحد الماضي بعد مشاركته بقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ووفقا للمتحدث باسمه، عانى رئيس الوزراء في البداية من أعراض طفيفة كارتفاع في درجة الحرارة وصداع، وسيستمر في عمله من المنزل.

وكان تم التخطيط لأن يخضع لحجر صحي لمدة عشرة أيام.

ولم يتضح السبب الذي أدى إلى توجه رئيس وزراء لوكسبمورج إلى المستشفى.

وفي القمة، أجرى بيتيل لقاءات مع الكثير من قادة أوروبيين آخرين. ووفقا لتصريحاته الخاصة به، حصل بيتيل على جرعة واحدة من لقاح مضاد لفيروس كورونا.