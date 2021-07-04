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كورونا في أفريقيا تسجل 5 ملايين و600 ألف حالة و 146 ألف وفاة

10:04 م الأحد 04 يوليه 2021
كورونا في أفريقيا تسجل 5 ملايين و600 ألف حالة و 146 ألف وفاة

فيروس كورونا في إفريقيا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الافريقي، اليوم الأحد تسجيل الدول الأعضاء 5 ملايين و600 ألف إصابة مؤكدة، و146 ألف وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد بينما تعافي 4 ملايين و900 ألف شخص.

وأوصت "المراكز الإفريقية" – في بيان اليوم- الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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كورونا في أفريقيا فيروس كورونا الاتحاد الافريقي

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242

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25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

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