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السعودية تعتمد الخطة الأمنية العامة بشأن إقامة مناسك حج هذا العام

08:53 م الأحد 04 يوليه 2021
السعودية تعتمد الخطة الأمنية العامة بشأن إقامة مناسك حج هذا العام

الحج _أرشيفية

الرياض - (أ ش أ):

اعتمد وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك حج هذا العام 1442هـ، وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد مدير الأمن العام السعودي الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي - في تصريح اليوم الأحد حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية - أن الخطة تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك من أجل توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، موضحا أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة السعودية الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن ويسر وطمأنينة.

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