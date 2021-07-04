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مباحثات ليبية يونانية حول أفاق التعاون الثنائي

08:28 م الأحد 04 يوليه 2021
مباحثات ليبية يونانية حول أفاق التعاون الثنائي

وزارة الخارجية الليبية

طرابلس - (أ ش أ):

عقدت ليبيا واليونان، جلسة مباحثات، اليوم الأحد في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بطرابلس، حول آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والطاقة والتبادل التجاري والتدريب والتأهيل.

وأوضحت الخارجية الليبية - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أنه ترأس الجلسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، ونائب وزير الخارجية اليوناني للشؤون الدبلوماسية والقنصلية كوستاس فراجوجيانيس، حيث تم استعراض تسهيل منح التأشيرات، وإمكانية تأسيس منتدى لرجال الأعمال.

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وزارة الخارجية الليبية طرابلس اليونان ليبيا كوستاس فراجوجيانيس

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