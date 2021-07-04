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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق البحر المتوسط

08:25 م الأحد 04 يوليه 2021
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق البحر المتوسط

نتيجة زلزال - ارشيفية

واشنطن - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر شرق البحر المتوسط اليوم الأحد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 60 كيلومترًا، عند التقاء خط عرض 98ر33 درجة شمالاً وخط طول 56ر28 درجة شرقًا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال شرق البحر المتوسط مقياس ريختر

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