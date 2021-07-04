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بلومبرج: الإمارات الأولى عالميا في التلقيح ضد كورونا

07:44 م الأحد 04 يوليه 2021
بلومبرج: الإمارات الأولى عالميا في التلقيح ضد كورونا

لقاح فيروس كورونا

أبوظبي - (أ ش أ):

كشفت وكالة "بلومبرج" العالمية، اليوم الأحد، عن أن الإمارات أصبحت الدولة الأكثر تلقيحا ضد فيروس كورونا المستجد في العالم، وفقا لمؤشر الوكالة لتتبع اللقاحات.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية - أن الإمارات تفوقت على سيشيل لتصبح الأكثر تلقيحا ضد كورونا حيث قدمت نحو 15.5 مليون جرعة بما يكفي لتغطية 72.1% من سكانها بجرعتين.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، أن الحملة الوطنية للتطعيم تتواصل في مختلف أنحاء الدولة، مشيرا إلى أهمية استمرار الوعي المجتمعي والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

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لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا أبوظبي الإمارات

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