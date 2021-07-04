"تغادر بعد أيام".. مُمثل عن "إيفر جيفن": انتهاء أزمة السفينة المُحتجزة مع قناة السويس

كتب - محمد صفوت:

أعلن ممثل عن ملاك السفينة "إيفر جيفن" التي علقت في قناة السويس، عن التوصل لحل مع هيئة القناة.

وقال ممثل عن ملاك السفينة المحامي فاز بير محمد، مساء الأحد، إنه ستجرى استعدادات الإفراج عن السفينة المحتجزة، وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب.

وكان المحامي وشركات التأمين على السفينة، أعلنوا في وقت سابق أنه تم التوصل إلى اتفاق مع هيئة قناة السويس من حيث المبدأ تمهيدًا للإفراج عن السفينة.

وذكر المحامي أن العمل جار حاليًّا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تسوية موقعة في أقرب وقت ممكن، وإنه سيتم اتخاذ ترتيبات للإفراج عن السفينة بعد التعامل مع الإجراءات الشكلية.

وفي وقت سابق من الأحد، قررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية تأجيل نظر الدعوى القضائية لقناة السويس بشأن السفينة إيفر جيفن، إلى 11 يوليو

وكشفت وكالة "بلومبرج" للأنباء، مساء الأحد، عن موعد الإفراج عن السفينة المحتجزة في قناة السويس، لافتة إلى أنه سيتم في 7 يوليو الجاري.

ونقلت بلومبرج، عن المكتب الإعلامي لهيئة قناة السويس، قوله إن حفل اتفاق التسوية سيقام الأربعاء المقبل، وسيسمح للسفينة بالمغادرة.

وذكرت الوكالة أن هيئة القناة والمحامون عن الشركة المالكة للسفينة، لم يقدموا أي تفاصيل بشأن اتفاق التسوية الذي توصلوا إليه.