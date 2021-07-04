4 مصريين تفحمت جثثهم.. حرائق ضخمة في قبرص (فيديو)

كتب- محمد صفوت:

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اليوم الأحد، السيطرة على حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في قبرص، أودت بحياة أربعة أشخاص.

وقال الرئيس القبرصي بعد ظهر اليوم الأحد، خلال زيارة إلى مركز قيادة الإطفاء إنه تم تدمير أكثر من 55 مترا مربعا من الغابات والأراضي الزراعية، واصفا تلك الكارثة بأنها الأسوأ في الجزيرة منذ عقود.

وتم حبس شخص، يشتبه أنه تسبب في اندلاع الحريق. واندلع الحريق، بعد موجة مستمرة من الجفاف وعدة أيام من الحرارة الشديدة في شمال شرق مدينة ليماسول الساحلية.

وعثر على أربع جثث متفحّمة لعمال مصريين في منطقة ليماسول في قبرص، وفق ما أعلن وزير الداخلية القبرصي اليوم الأحد.

وقال وزير الداخلية القبرصي: "توجّه محققون متخصصون في الطب الشرعي إلى الموقع لتحديد هويات (الضحايا)"، موضحا أن "جميع المؤشرات تدل على أن الجثث لأربعة مفقودين نبحث عنهم منذ أمس السبت"، ويُعتقد أنهم يحملون الجنسية المصرية.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" مصرع 4 مصريين في حرائق غابات قبرص، اندلعت أمس السبت، ولا زالت في عدد من القرى.

وذكرت الخارجية، أن السفارة المصرية في العاصمة القبرصية نيقوسيا علمت من الجهات القبرصية المعنية بوفاة 4 مواطنين مصريين نتيجة الحرائق، حيث كانوا يعملون في الجزيرة.

وأشار بيان الخارجية، إلى أن السفارة قامت فور تلقيها تلك المعلومات، بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة، كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

ويجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته تمهيدًا لإنهاء كافة الإجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، داعية المولى عزّ وجَل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يُسكنهم فسيح جناته.

ولمواجهة حجم الحريق، أطلقت السلطات القبرصية نداء لطلب مساعدة دولية اعتبارًا من مساء أمس السبت، وقامت اليونان وإيطاليا بتلبيته في إطار آلية المساعدة الطارئة الأوروبية مع إرسال أربع طائرات لإخماد الحرائق.