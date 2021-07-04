ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في الفلبين إلى 45 قتيلا

مانيلا - (أ ش أ):

أعلن الجيش الفلبيني، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة نقل جنود تابعة له جنوب البلاد إلى 45 قتيلا على الأقل، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة (مانيلا بوليتن) الفلبينية عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت طائرة من طراز (سي 130 هيركليز) قد تحطمت، في وقت سابق اليوم، وعلى متنها 96 شخصا معظمهم من الجيش الفلبيني، بعدما تجاوزت المدرج أثناء محاولتها الهبوط في مطار جولو بمقاطعة سولو.