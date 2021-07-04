Masrawy logo white

ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في الفلبين إلى 45 قتيلا

05:49 م الأحد 04 يوليه 2021
ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في الفلبين إلى 45 قتيلا

تحطم طائرة عسكرية في الفلبين

مانيلا - (أ ش أ):

أعلن الجيش الفلبيني، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة نقل جنود تابعة له جنوب البلاد إلى 45 قتيلا على الأقل، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة (مانيلا بوليتن) الفلبينية عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت طائرة من طراز (سي 130 هيركليز) قد تحطمت، في وقت سابق اليوم، وعلى متنها 96 شخصا معظمهم من الجيش الفلبيني، بعدما تجاوزت المدرج أثناء محاولتها الهبوط في مطار جولو بمقاطعة سولو.

هذا المحتوى من

تحطم طائرة عسكرية الفلبين الجيش الفلبيني

الخبر التالى:

الشرطة الهندية تشن حملة بعد تسبب خمور سامة في وفاة العشرات

كورونا.. لحظة بلحظة

242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا