الإمارات: نؤيد زيادة إنتاج النفط حتى نهاية العام بدون شروط لدعم احتياجات السوق العالمي

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحية الإماراتية إنها ترى أن السوق العالمي للنفط في الفترة الحالية في حاجة ماسة لزيادة الإنتاج، معربة عن تأييدها للزيادة خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر، بدون أي شروط.

وقالت الوزارة- في بيان، اليوم، أوردته وكالة أنباء الإمارات - إن اللجنة الوزارية في (أوبك +) طرحت خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج، مؤكدة التزامها الكامل باتفاقيات (أوبك) و(أوبك +).

وأشارت إلى أن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو ويونيو ويوليو في هذا العام، والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، مؤكدة أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022، والإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.

وتقترح الإمارات اتخاذ قرار التمديد في اجتماع، لاحق، بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج، اعتبارا من أغسطس وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.