ارتفاع حصيلة قتلى حادث تحطم طائرة عسكرية في الفلبين إلى 45 شخصًا

مانيلا - (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الفلبينية أن حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية "سي-130" بجنوب الفلبين ارتفعت إلى 45 شخصًا.

و42 من القتلى جنود كانوا على متن الطائرة، التي تحطمت بجزيرة جولو، على بعد ألف كيلومتر، جنوب مانيلا، بينما ثلاثة كانوا مدنيين على الأرض.

وقالت الوزارة إنه مازال لم يتم العثور على خمسة جنود، بينما 49، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.