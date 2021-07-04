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ارتفاع حصيلة قتلى حادث تحطم طائرة عسكرية في الفلبين إلى 45 شخصًا

04:54 م الأحد 04 يوليه 2021
ارتفاع حصيلة قتلى حادث تحطم طائرة عسكرية في الفلبين إلى 45 شخصًا

تحطم طائرة ارشيفية

مانيلا - (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الفلبينية أن حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية "سي-130" بجنوب الفلبين ارتفعت إلى 45 شخصًا.

و42 من القتلى جنود كانوا على متن الطائرة، التي تحطمت بجزيرة جولو، على بعد ألف كيلومتر، جنوب مانيلا، بينما ثلاثة كانوا مدنيين على الأرض.

وقالت الوزارة إنه مازال لم يتم العثور على خمسة جنود، بينما 49، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

تحطم طائرة الفلبين وزارة الدفاع الفلبينية تحطم الطائرة العسكرية

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