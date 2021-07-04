السيطرة على حرائق غابات هائلة في قبرص أودت بحياة 4 مصريين

أثينا/مصر- (د ب أ):

قال الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسياديس اليوم الأحد أنه تمت السيطرة على حرائق غابات هائلة في قبرص، أودت بحياة أربعة أشخاص.

وأكدت مصر أن الأربعة مواطنون مصريون يعملون في قبرص.

وذكرت وزارة الخارجية في القاهرة أنه سيتم دفنهم في مصر.

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك اليوم الأحد "علمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية بوفاة 4 مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق".

و"كانت السفارة قد قامت فور تلقيها تلك المعلومات، بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة".

كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته تمهيداً لإنهاء كافة الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وذكرت تقارير إعلامية قبرصية إنهم حاولوا الفرار من ألسنة اللهب ، بالسيارة، لكنهم لم يتمكنوا في النهاية من الهروب.

وقال الرئيس القبرصي بعد ظهر اليوم الأحد، خلال زيارة إلى مركز قيادة الإطفاء إنه تم تدمير أكثر من 55 مترا مربعا من الغابات والاراضي الزراعية، واصفا تلك الكارثة بأنها الأسوأ في الجزيرة منذ عقود.

وتم حبس شخص، يشتبه أنه تسبب في اندلاع الحريق.

واندلع الحريق، بعد موجة مستمرة من الجفاف وعدة أيام من الحرارة الشديدة في شمال شرق مدينة ليماسول الساحلية.

وقالت قناة "آر.آي.كيه" الإذاعية إنه تم نشر مئات من رجال الإطفاء و11 طائرة إطفاء لإخماد الحريق.

وأرسلت إسرائيل واليونان وإيطاليا طائرات إلى قرص لمكافحة الحريق .