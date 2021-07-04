تركيا تعرب عن حزنها لفقدان 43 مهاجرا أفريقيا في المتوسط

أنقرة- (د ب أ):

شأعربت وزارة الخارجية التركية عن حزنها إزاء فقدان مهاجرين غير نظاميين في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى دول القارة الأوروبية.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الأحد علقت فيه الخارجية التركية على فقدان 43 مهاجرا أفريقيا، تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا بشكل غير قانوني.

وأعلن المنجي سليم رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر في ولاية مدنين جنوب تونس أمس إنقاذ 84 مهاجرا، وفقدان 43 آخرين في البحر بعد انقلاب مركب انطلق من سواحل ليبيا.

ونقلت وكالة "الأناضول"التركية عن بيان الخارجية القول "هذه المأساة في البحر المتوسط ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وتركيا تشعر بالحزن إزاء هذه الأحداث المؤلمة والخسائر التي تحدث على طرق الهجرة إلى أوروبا".

وأوضحت الخارجية التركية أن 866 مهاجرا فقدوا حياتهم في مياه المتوسط خلال 2021، مشيرة إلى أن إنقاذ حياة هؤلاء يعتبر مسؤولية إنسانية وقانونية تقع على عاتق الدول.

وأكد البيان أن عدم تنسيق الاتحاد الأوروبي مسؤولية البحث والإنقاذ في البحار وترك هذه المسؤولية إلى دول العبور، يمثل تهديدا لحق المهاجرين في الحياة.

وشدد البيان على أن تركيا وليبيا ليستا مصدر الهجرة غير النظامية، وأن سبب حركات الهجرة هو استمرار حالة عدم الاستقرار والصراع والفقر في أفريقيا وأفغانستان وسورية.

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي مرة أخرى لإيجاد حلول للمشاكل التي تكمن وراء حركات الهجرة في المنطقة وتقاسم المسؤولية والأعباء بشكل عادل.