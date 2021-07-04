الصراع في أفغانستان: أنباء عن سيطرة طالبان على المزيد من المواقع بعد مواجهات مع القوات الحكومية

كابول- (بي بي سي):

استمر القتال العنيف بين القوات الحكومية في أفغانستان ومسلحي حركة طالبان ليلةً أخرى، وسط تقارير عن أن الحركة الإسلامية تمكنت من السيطرة على خمس مناطق إضافية في البلاد.

كانت الحركة أصدرت قائمة بـ143 مقاطعة زعمت أنها نجحت بالاستيلاء عليها في الشهرين الماضيين وطرد قوات الحكومة منها.

ولم يرد ردٌ مباشر من الحكومة الأفغانية على مزاعم طالبات لكنها أعلنت أن النزاع مازال محتدما حول بعض المناطق وأن قواتها اضطرت في بعض منها للقيام بانسحاب تكتيكي.

ويتعذر في الوقت الحالي التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل، لكن المراسلين هناك يشيرون إلى أن نفوذ الحركة المتشددة على الأرض يتنامى وأن مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرتها قد زاد بشكل كبير في الآونة الاخيرة منذ أن باشرت الولايات المتحدة رسميا تنفيذ خطة سحب جنودها في الأول من مايو الماضي.

وتُشن الآن هجماتٌ أكثر جرأة من أي وقت مضى، وتزداد قوة حركة طالبان يوما بعد يوم،