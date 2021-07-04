توزيع أدوية بطعم الفراولة على الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة

لندن- (بي بي سي):

بدأت وكالات الإغاثة العالمية بتوزيع أقراص دواء بنكهة الفراولة على الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في ست دول أفريقية.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية أنه سيتم توزيع 100 ألف عبوة من الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية للأطفال في كل من نيجيريا، وملاوي، وأوغندا، وكينيا، وزيمبابوي، وبنين.

ومن خلال تصنيع أقراص الدواء بنكهة الفراولة، يأمل خبراء الصحة بالتغلب على مشكلة عدم حصول الأطفال على الجرعة الصحيحة من أدوية مكافحة الإيدز لتهربهم منها بسبب مذاقها المر.

ويوجد حوالي 1.8 مليون طفل مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في أنحاء العالم، لكن نصفهم لا يتلقون أي علاج.

وأُعلن العام الماضي أن صفقات جديدة أبرمت مع صانعي أدوية غير محمية ببراءة الاختراع، أدت إلى انخفاض كبير في تكلفة علاج الأطفال المصابين .