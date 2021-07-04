ارتفاع حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية في الفلبين إلى 31 شخصا

مانيلا- (د ب أ):

ذكر مسؤولون أن حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية "سي-130" بجنوب الفلبين ارتفعت إلى 31 شخصا على ألاقل، بعد أن خرجت عن المدرج أثناء هبوطها.

وقال ارسينيو اندولونج، المتحدث باسم وزارة الدفاع إن القتلى هم 29 جنديا، كانوا على متن الطائرة ومدنيان على الأرض في جزيرة جولو، على بعد حوالي ألف كيلومتر جنوب مانيلا.

وقال الليفتنانت جنرال، كورليتو فينلوان جيه آر، وهو قائد عسكري إقليمي أن أربعة مدنيين أصيبوا أيضا في الحادث.

وكانت الطائرة تقل 96 فردا عسكريا من بينهم ثلاثة طيارين وخمسة من أفراد الطاقم، طبقا لبيان الرحلة.

وقال وزير الدفاع الفلبيني، ديلفين لورينزانا "لقد أمرت بإجراء تحقيق كامل لمعرفة سبب الحادث بمجرد استكمال عمليات الإنقاذ" وسط مزاعم بشأن شراء معدات معيبة من قبل الجيش.

وقال الميجور جنرال، ويليام جونزاليس، قائد إحدى الفرق العسكرية لمكافحة الإرهاب إنه لم يتم العثور بعد على 17 شخصا، فيما تم إنقاذ 50 شخصا ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان بيان صادر عن سلاح الجو قد ذكر في وقت سابق إن الطائرة "سي-130" كانت قادمة من قاعدة جوية في مانيلا، ومرت عبر مدينة كاجايان دي أورو في إقليم مينداناو جنوب البلاد، قبل توجهها إلى جزيرة جولو.

وكان معظم الركاب قد تخرجوا حديثا من التدريب العسكري الأساسي وكان يتم نشرهم في منطقة مينداناو، طبقا لما ذكرته مصادر عسكرية

وكانت الطائرة تحمل أيضا خمس مركبات عسكرية.