ليابان: تحذيرات من حدوث انهيارات طينية أخرى في مقاطعة شيزوؤكا اليابانية

طوكيو- (أ ش أ):

حذر مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان اليوم الأحد من تفاقم خطر حدوث انهيارات طينية في مدينة أتامي وأماكن أخرى بمقاطعة شيزوؤكا التي تشبعت التربة فيها بمياه الأمطار الموسمية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن مدينة أتامي شهدت انهيارات طينية نجم عنها وفيات أمس السبت مع هطول أمطار غزيرة على مدار 48 ساعة بلغت كميتها أكثر من متوسط الأمطار في شهر يوليو بالكامل، متوقعة هطول أمطار متقطعة في مقاطعتي شيزوؤكا وكاناجاوا اليوم تتسبب في اضطراب الأحوال الجوية حتى يوم غد الإثنين فضلا عن سقوط أمطار رعدية على غرب اليابان ومنطقة هوكوريكو.

وكانت السلطات اليابانية أنقذت أمس 6 أشخاص بعد ذلك الانهيار، بينما لقي شخصان حتفهما ولا يزال آخرون في عداد المفقودين، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل بالكامل في اتامي.