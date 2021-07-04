المفوضية العليا للانتخابات الليبية: فتح سجل الناخبين اعتبارا من اليوم حتى 31 يوليو الجاري

طرابلس- (أ ش أ):

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأحد، فتح سجل الناخبين اعتبارا من اليوم الموافق 4 يوليو حتى 31 يوليو الجاري.

وقال رئيس المفوضية عماد السايح - خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية- إن التسجيل سيكون عن طريق رسائل نصية عبر شبكتي المدار وليبيانا، حسبما أفادت بوابة (الوسط) الليبية.