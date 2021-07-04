المفوضية العليا للانتخابات الليبية: فتح سجل الناخبين اعتبارا من اليوم حتى 31 يوليو الجاري
طرابلس- (أ ش أ):
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأحد، فتح سجل الناخبين اعتبارا من اليوم الموافق 4 يوليو حتى 31 يوليو الجاري.
وقال رئيس المفوضية عماد السايح - خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية- إن التسجيل سيكون عن طريق رسائل نصية عبر شبكتي المدار وليبيانا، حسبما أفادت بوابة (الوسط) الليبية.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان