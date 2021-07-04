مسؤولة روسية: عودة جميع الأطفال الروس من مخيم روج السوري

موسكو- (أ ش أ(:

أعلنت مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية آنا كوزنيتسوفا اليوم الأحد أنه تمت إعادة جميع الأطفال الروس الذين تأكد وجودهم في مخيم روج شمالي سوريا، إلى وطنهم.

وقالت كوزنيتسوفا- في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إن الرحلة الخاصة الرابعة عشرة من سوريا نقلت أطفالا من نزلاء مخيم روج ودار للأيتام وسجن بدمشق، موضحة أن بعض الأطفال استقبلتهم في المطار سيارات إسعاف في إجراء احترازي بسبب تسجيلهم درجات حرارة مرتفعة، لكن حالتهم لا تثير المخاوف.

وأضافت المسؤولة الروسية -خلال استقبالها طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية إلى مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو، قادمة من سوريا وعلى متنها 23 طفلا روسيا- أن هناك احتمال وجود طفلين آخرين في مخيم روج، مؤكدة أنه سيتم إعادتهم إلى الوطن حال العثور عليهم، في حين أن الجهود الأساسية ستركز على مخيم الهول، مشيرة إلى أن الجانب الروسي أعد 106 ملفات من الوثائق المطلوبة لإعادة الأطفال من ذلك المخيم.

يشار إلى أن روسيا بدأت في صيف عام 2017 العمل الممنهج لتحديد أماكن وجود المواطنين القصر لها في العراق وسوريا وإعادتهم إلى الوطن، وخلال الفترة الماضية، تمت إعادة إجمالي 341 طفلا، قد تم اصطحاب هؤلاء الأطفال إلى سوريا والعراق من قبل ذويهم الذين قدموا إلى المنطقة في السنوات الماضية للانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية العاملة هناك.