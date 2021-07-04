رئيس قبرص يصف حرائق الغابات المشتعلة في بلاده بـ"المأساة"

نيقوسيا- (أ ش أ):

وصف الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، حرائق الغابات المشتعلة في بلاده والتي أودت بحياة أربعة أشخاص بـ"المأساة".

وقال الرئيس القبرصي - حسبما ذكرت قناة "فرانس تي في إنفو" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد- إنه "أكبر حريق تشهده الجزيرة منذ عام 1974".

وكان الحريق، الذي أججته الرياح القوية، قد أثر على عشرة تجمعات سكنية على الأقل على مساحة 50 كيلومترا مربعا في سفوح سلسلة جبال "ترودوس"، وهي منطقة من غابات الصنوبر والشجيرات الكثيفة.

يذكر أنه تم العثور على أربع جثث متفحمة في منطقة "لارنكا" حيث يشتعل حريق غابات كبير لليوم الثاني على التوالي.