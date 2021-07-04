Masrawy logo white

رئيس قبرص يصف حرائق الغابات المشتعلة في بلاده بـ"المأساة"

12:39 م الأحد 04 يوليه 2021
رئيس قبرص يصف حرائق الغابات المشتعلة في بلاده بـ"المأساة"

رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس

نيقوسيا- (أ ش أ):

وصف الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، حرائق الغابات المشتعلة في بلاده والتي أودت بحياة أربعة أشخاص بـ"المأساة".

وقال الرئيس القبرصي - حسبما ذكرت قناة "فرانس تي في إنفو" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد- إنه "أكبر حريق تشهده الجزيرة منذ عام 1974".

وكان الحريق، الذي أججته الرياح القوية، قد أثر على عشرة تجمعات سكنية على الأقل على مساحة 50 كيلومترا مربعا في سفوح سلسلة جبال "ترودوس"، وهي منطقة من غابات الصنوبر والشجيرات الكثيفة.

يذكر أنه تم العثور على أربع جثث متفحمة في منطقة "لارنكا" حيث يشتعل حريق غابات كبير لليوم الثاني على التوالي.

هذا المحتوى من

نيكوس أناستاسياديس حرائق الغابات رئيس قبرص قبرص

الخبر التالى:

مسؤولة روسية: عودة جميع الأطفال الروس من مخيم روج السوري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا