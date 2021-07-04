بلومبرج: الإمارات تتجاوز سيشل وتصبح الدولة الأعلى في العالم من حيث معدل التلقيح ضد كورونا

أبوظبي- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أن الإمارات تفوقت على سيشل وأصبحت الدولة الأعلى في العالم من حيث معدل تلقيح السكان ضد كورونا.

ووفقا للوكالة فقد قدمت الإمارات حتى الآن 5ر15 مليون جرعة لقاح، وهي كافية لتغطية 1ر72% من سكانها الذين يبلغ عددهم عشرة ملايين نسمة، أغلبهم من المقيمين، وذلك على أساس إعطاء كل فرد جرعتي لقاح.

أما سيشل فقدمت جرعات تكفي 7ر71% من السكان الذين يقل عددهم عن مئة ألف نسمة.

ورغم ذلك، ظلت معدلات الإصابة بكورونا في الإمارات مرتفعة. ورفعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مستوى التحذير من السفر للبلاد إلى أعلى المستويات، وأرجعت ذلك إلى "المستوى المرتفع للغاية" من فيروس كورونا.

وحظرت السعودية كذلك بشكل مؤقت سفر مواطنيها للإمارات وتعليق القدوم منها. كما أن الإمارات موضوعة على "القائمة الحمراء" للسفر إلى المملكة المتحدة منذ يناير.

وتسجل الإمارات في المتوسط نحو ألفي إصابة بكورونا يوميا منذ مارس، مقابل ذروة بلغت أربعة آلاف حالة في فبراير. وتجري الإمارات اختبارات للكشف عن كورونا بمعدل يتجاوز معظم دول العالم، كما أنها سجلت واحدة من أدنى معدلات الوفيات في العالم.