طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية للسعودية اليوم لإعادة الراغبين في العودة

دبي- (د ب أ):

أعلنت شركة "طيران الإمارات" أنها ستقوم بتشغيل رحلات إضافية للسعودية اليوم الأحد لإعادة الراغبين في العودة.

وكتبت الشركة على حسابها على تويتر :"سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدة والرياض والدمام اليوم الرابع من يوليو، لنقل العملاء الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

ونقلت وسائل إعلام إماراتية عن الشركة أنه سيتم بدءا من الساعة 2300 بالتوقيت المحلي تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر، وفقا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

وأشارت الناقلة، إلى أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.

وقررت السلطات السعودية أمس السبت منع سفر مواطنيها إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، "في ظل استمرار تفشي كورونا". كما قررت تعليق القدوم منها.