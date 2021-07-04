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روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مطلع العام

11:39 ص الأحد 04 يوليه 2021
روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مطلع العام

روسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد تسجيل 663 حالة وفاة و 25142 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لموقع قناة "آر تي عربية" الروسية فإن هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في روسيا منذ الثاني من يناير الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى خمسة ملايين و 610941 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 137925 حالة.

وتعافى 15484 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى خمسة ملايين و 68901 حالة.

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281524

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إجمالي الوفيات

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إجمالي المتعافين

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