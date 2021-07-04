مبنى ميامي المنهار: اقتراب العاصفة إلسا يجبر مسؤولي عمليات الانقاذ على تفجير ما تبقى من المبنى

واشنطن- (بي بي سي):

سيتم اليوم تفجير ما تبقى من المبنى السكني الذي انهار قبل نحو أسبوع بالقرب من مدينة ميامي الأمريكية، وأسفر عن وفاة 24 شخصا على الأقل، وذلك خشية أن تؤدي عاصفة إيلسا الاستوائية إلى مزيد من الانهيارات، ما يعرض حياة فرق الانقاذ للخطر.

واتخذ القرار بتسريع إزالة ما تبقى من المبنى في عملية تفجير متحكم بها مع اقتراب العاصفة التي يمكن أن تتسبب في سقوط أجزاء إضافية، وتطاير قطع من الحطام.

وعلقت مؤقتا عمليات البحث عن ناجين محتملين.

ولا يزال هناك 121 شخصا في عداد المفقودين في أعقاب كارثة انهيار المبنى المؤلف من 12 طابقا والذي بني قبل نحو 40 عاما.