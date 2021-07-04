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الهند تسجل 43 ألفا و 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:32 ص الأحد 04 يوليه 2021
الهند تسجل 43 ألفا و 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 43 ألفا و 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 30 مليونا و 545 ألفا و 433 حالة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 955 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 402 آلاف و 5 حالة.

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