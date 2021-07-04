الهند تسجل 43 ألفا و 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 43 ألفا و 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 30 مليونا و 545 ألفا و 433 حالة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 955 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 402 آلاف و 5 حالة.

​