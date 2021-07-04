ألمانيا تصنف قبرص وكتالونيا مناطق إصابة خطرة

برلين - (د ب أ)

تم في ألمانيا تصنيف كل من قبرص ومقاطعة كتالونيا الإسبانية منطقتي إصابة خطرة إضافيتين بفيروس كورونا بدءا من الأحد.

وفضلا عن ذلك كان معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض أعلن الجمعة أن هناك ثلاث مناطق أخرى في أسبانيا والنرويج صنفت أيضا مناطق خطر.

ومع ذلك لن يكون لهذه الخطوة أثارا واقعية على المصطافين، حيث يجب فحص المسافرين جوا عند الوصول إلى الأراضي الألمانية على أي حال ولم يعد التزام الحجر الصحي ساريا.

ويعتبر تصنيف مكان ما كمنطقة خطرة نصيحة غير مباشرة من وزارة الخارجية الألمانية بعدم السفر إلى هذه المنطقة.

ويتم تصنيف البلدان والمناطق على أنها مناطق خطر عندما تزيد معدلات العدوى فيها عن خمسين شخصا لكل مئة ألف نسمة من سكانها خلال سبعة أيام.

ويعتبر هذا المعدل أدنى مستوى من المخاطرة.

واعتبارا من غد الأحد فصاعدا سيتم إزالة منطقة واحدة في كرواتيا إضافة إلى جزر دوادلوب وأروبا في منطقة الكاريبي من قائمة المخاطر.