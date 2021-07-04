المعارضة الروسية تطالب بتوضيح جميع جرائم القتل السياسية

موسكو - (د ب أ)

دعا السياسي الروسي المعارض البارز جريجوري يافلينسكي إلى توضيح ملابسات جميع جرائم القتل السياسية في بلاده.

وقال يافلينسكي فى موسكو السبت إن هناك الكثير من الأشخاص في روسيا لقوا حتفهم بسبب كفاحهم من أجل الحياة فى حرية.

ويعقد الحزب الديمقراطى المتحد المعارض الليبرالي (يابلوكو) مؤتمره في العاصمة الروسية قبل الانتخابات البرلمانية التى تجرى يوم 19 سبتمبر.

وقال يافلينسكى إنه يتعين أيضا إزالة اللبس عن الهجوم السام على المعارض أليكسي نافالني المسجون حاليا فى معسكر احتجاز.

وانتقد مؤسس الحزب اضطهاد المعارضين و"الفساد المنهجي".

واشتكى متحدثون منفردون في مؤتمر الحزب الذي بث على شبكة الانترنت من أن روسيا تحولت إلى "ديكتاتورية" في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.

كما اشتكى يافلينسكى من وجود أكثر من 100 سجين سياسي في روسيا. وقال إن الأشخاص يعاقبون على التعبير عن آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي، مع الافتقار إلى سيادة القانون والقضاء المستقل.

وفي الوقت نفسه، أكد أن حزبه يريد تحقيق التغيير بالوسائل السلمية.