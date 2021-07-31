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الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره التونسي تطورات الوضع في تونس

11:41 م السبت 31 يوليه 2021
الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره التونسي تطورات الوضع في تونس

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء السبت في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، تطورات الوضع العام في الشقيقة تونس، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وقالت الرئاسة في بيان أوردته الإذاعة الجزائرية: "أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا المساء، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد اطمأن من خلالها على الرئيس والشعب التونسي".

وأضاف البيان أن الرئيس التونسي طمأن نظيره الجزائري بأنّ تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب.

ويتولى الرئيس قيس سعيد السلطة التنفيذية منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ الأحد الماضي ويتوقع أن يكلف رئيس وزراء جديدا وأعضاء الحكومة بعد إقالته لحكومة هشام المشيشي.

ويسعى الرئيس التونسي إلى طمأنة الرأي العام والمجتمع الدولي بشأن الحريات والحقوق واحترام الدستور في ظل تحفظ عدد من الأحزاب إزاء التدابير الاستثنائية ورفضها لقراره تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.

الجزائر تونس عبد المجيد تبون أحداث تونس قيس سعيد

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