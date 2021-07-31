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اليونان تتهم تركيا بالسماح لقارب مهاجرين بالخروج من مياهها

10:16 م السبت 31 يوليه 2021
اليونان تتهم تركيا بالسماح لقارب مهاجرين بالخروج من مياهها

وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس

أثينا - (د ب أ)

ألقى وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس باللائمة على تركيا وسط عملية بحث عن ثلاثة أشخاص تم فقدانهم إثر غرق زورق مطاطي يحمل مهاجرين على ما يبدو على طول الحدود البحرية بين ليسفوس والساحل التركي.

وقال إن تركيا سمحت لقارب يقل 13 شخصًا بمغادرة مياهه في انتهاك لالتزاماته المنصوص عليها في بيانه المشترك لعام 2016 مع الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت صحيفة "ايكاتيميرينى" اليونانية.

وتم إنقاذ عشرة أشخاص في العملية، التي شارك فيها خفر السواحل اليوناني وسفن هيئة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس). وقال ميتاراكيس، متحدثا في البرلمان إن تركيا لم تنقذ المهاجرين عندما كان الزورق في مياهها الإقليمية وإن خفر السواحل اليوناني اضطر إلى دخول المياه الإقليمية التركية لإنقاذ الركاب العشرة.

وشدد على أن اتفاق 2016 ينص على أن توقف تركيا عمليات المغادرة غير الشرعية من مياهها الإقليمية وتقبل عودة من يعتبرون مهاجرين اقتصاديين غير شرعيين، ولا يستحقون الحماية الدولية.

نوتيس ميتاراكيس اليونان تركيا أثينا

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