إجلاء السياح بعد تجدد انتشار فيروس كورونا بإحدى مدن مقاطعة هونان الصينية

بكين - (أ ش أ):

وجهت مدينة تشانغجياجيه، في مقاطعة هونان بوسط الصين، وهي موقع سياحي عالمي، بضرورة إجلاء جميع السائحين بعد بإجراء ثلاثة اختبارات للحمض النووي قبل مغادرتهم المدينة، نظرا لتجدد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن السلطة السياحية في المدينة - نقلته وكالة الأنباء الصينية اليوم /السبت/- أنه تم إنشاء قنوات طارئة للسائحين في جميع مواقع الاختبار بأنحاء مدينة تشانغجياجيه.

وقال البيان إنه يتم تنسيق الخدمات الأساسية وتقديمها للسائحين العالقين من قبل وكالات السياحة والفنادق المحلية والقطاع المحلي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

كانت مدينة تشانغجياجيه الصينية، قد أغلقت أمس جميع المواقع السياحية، وأدرجت 11 حيا على مستوى البلدة كمناطق متوسطة الخطورة لكوفيد-19 وذلك بعد أن استقبلت المدينة أكثر من 11 ألفا و900 سائح.

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، سجلت عدة مدن صينية ارتفاعا حادا في حالات العدوى بـ"كوفيد-19"، حيث كان للعديد من الحالات تاريخ سفر إلى مدينة تشانغجياجيه.